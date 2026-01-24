WWE | Roman Reigns annuncia il ritorno dopo oltre due mesi sarà alla Royal Rumble 2026

Durante questa settimana, la WWE ha annunciato il ritorno di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026, dopo oltre due mesi di assenza. L’annuncio è stato comunicato tramite un video package trasmesso durante l’episodio di SmackDown, confermando così la partecipazione del wrestler nel tradizionale match maschile della prossima edizione. Questa notizia rappresenta un elemento di interesse per gli appassionati di wrestling e gli osservatori dello sport.

La puntata di SmackDown di questa settimana ha riservato una sorpresa importante per i fan: attraverso un video package, la WWE ha ufficializzato l’ingresso di Roman Reigns nel match maschile della Royal Rumble 2026. Per l’ex Tribal Chief si tratterà del primo incontro dal Survivor Series: WarGames dello scorso 29 novembre, quando ha fatto squadra con CM Punk, Cody Rhodes e gli Usos contro The Vision, Brock Lesnar e Drew McIntyre. In quell’occasione il team heel si è imposto grazie all’interferenza di un mascherato Austin Theory. ACKNOWLEDGE HIM The OTC @WWERomanReigns RETURNS at the Royal Rumble! pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Roman Reigns e Brock Lesnar pronti per la Royal Rumble e la road to Wrestlemania.Roman Reigns e Brock Lesnar si preparano per il WWE Royal Rumble 2026, in programma a Riyadh, Arabia Saudita, il 31 gennaio.

WWE: Possibile spoiler accidentale sul ritorno di Roman ReignsUn possibile spoiler sul ritorno di Roman Reigns sta circolando online, alimentato da un'ipotesi di Dave Meltzer su Wrestling Observer Radio.

Why Roman Reigns NEEDS To Win Royal Rumble 2026!

