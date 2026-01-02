Durante un evento dal vivo della WWE nel corso del “Holiday Tour”, Michin ha subito un infortunio alla spalla durante un match contro Jade Cargill. L'incidente ha segnato la fine anticipata della sua partecipazione agli show e solleva preoccupazioni sul suo stato di salute, mentre i fan attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Michin ha chiuso il 2025 nel peggiore dei modi, riportando un infortunio nel corso di un match contro Jade Cargill nel classico “Holiday Tour” della WWE, con diversi live event in giro per gli Stati Uniti. Come conseguenza di questo infortunio la presenza di Michin è stata cancellata dalle altre date dell’Holiday Tour, ma la sua presenza rimane in dubbio per il prossimo SmackDown. Nel momento peggiore. Michin nelle ultime settimane ha iniziato una faida con la campionessa WWE Jade Cargill. Affiancata da B-Fab, Michin non si è tirata indietro di fronte alla Cargill, con la quale ha lavorato nei live event, e per questo venerdì era previsto un match non titolato tra le due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Michin si è infortunata alla spalla in un live event

