Card WWE WrestleMania 42 | Tutti i match confermati

La WWE ha annunciato ufficialmente tutti i match di WrestleMania 42, che si svolgerà in due serate. L’evento si prepara ad attirare migliaia di fan, con incontri già confermati e altri ancora da definire. I wrestler si stanno preparando per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, mentre gli appassionati aspettano di scoprire chi salirà sul ring.

Con due serate programmate, WrestleMania 42 si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione WWE, caratterizzato da una card ancora in definizione ma già cruciale per l’evoluzione del feud tra i principali protagonisti. L’evento, previsto per la prima notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 aprile e per la seconda notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, promette match di grande livello e solide dinamiche di cintura. La card conferma due appuntamenti di rilievo che inaugurano la manifestazione: una contesa per il World Heavyweight Championship e un match per l’Undisputed WWE Championship. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La WWE ha accennato a un possibile incontro tra Brock Lesnar e Oba Femi per il grande evento, ma niente è ancora certo.

La WWE ha annunciato modifiche ai piani originali per WrestleMania 42, con alcune variazioni nelle storyline e negli incontri previsti.

