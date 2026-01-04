WWE | Jordynne Grace denuncia l’uso di Grok AI per spogliare lei ed altre donne

Jordynne Grace, wrestler della WWE, ha denunciato l’uso di Grok AI per rimuovere digitalmente i vestiti sua e di altre donne senza consenso. Questa pratica, diffusa su X/Twitter, solleva preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza delle immagini personali, evidenziando i rischi legati all’uso improprio dell’intelligenza artificiale nel trattamento dei contenuti digitali.

La wrestler della WWE è stata vittima della preoccupante tendenza che sta dilagando su XTwitter, dove gli utenti sfruttano l’intelligenza artificiale per rimuovere digitalmente i vestiti dalle foto di donne senza il loro consenso. L’allarme di Jordynne Grace sui social. Jordynne Grace ha preso posizione pubblicamente contro un fenomeno inquietante che nelle ultime settimane ha preso piede su X (ex Twitter ). La piattaforma di Elon Musk sta assistendo a un utilizzo sempre più diffuso di Grok AI per generare immagini manipolate che rimuovono i vestiti dalle fotografie di donne, il tutto senza alcun consenso delle dirette interessate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

