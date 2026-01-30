WWE 2K26 | CM Punk ufficialmente protagonista della copertina

Durante il Royal Rumble Kickoff Show, è stato annunciato che CM Punk sarà il volto di WWE 2K26. La notizia ha sorpreso molti fan, che aspettavano di vedere un altro nome sulla copertina. Il campione del mondo, infatti, sarà il protagonista del nuovo videogioco di wrestling, confermando la sua presenza di rilievo nel mondo WWE.

Durante il Royal Rumble Kickoff Show, è stato rivelato che il World Heavyweight Champion, CM Punk sarà il protagonista della copertina di WWE 2K26. Questa sarà la seconda volta che CM Punk sarà il protagonista della copertina di un gioco WWE, dato che era già stato protagonista della copertina di WWE ’13. The WWE 2K26 Cover Star is. CM PUNK! @WWEgames pic.twitter.comCOa7dcJWge — WWE (@WWE) January 30, 2026 A voi piace questa scelta? Chi avreste voluto come protagonista di questa copertina? Diteci la vostra nei commenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

