Corso | crea il tuo porta telefono

Da veronasera.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Unisciti a noi per un laboratorio creativo dove imparerai l'arte del macramè e realizzerai con le tue mani un accessorio unico e super trendy!?? QuandoIl corso si svolgerà in due serate: Martedì 3 Marzo ore 18Martedì 10 Marzo ore 18Costo: 40 euro entrambe le lezioniI materiali necessari sono già compresi nella quota d'iscrizione. Cosa imparerai: Dalla scelta dei filati alla tecnica dei nodi per creare il motivo a fiori. Porta con te solo la tua voglia di creare!🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Crea il tuo anno Stra-Ordinario

Crea il tuo anno Stra-Ordinario è un percorso pensato per trasformare le intenzioni in azioni concrete.

Crea il tuo cuore di San Valentino

Partecipa al nostro laboratorio di macramè e realizza il tuo cuore di San Valentino.

Blue Monk - Easy Jazz Piano Tutorial for Beginners

Video Blue Monk - Easy Jazz Piano Tutorial for Beginners
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: App UniPR Mobile; La birra artigianale secondo i dati del CREA: selezione in corso, ma niente baratro; Milano attorniata da discariche abusive di gomme (con enormi rischi per la salute); In mostra i manifesti olimpici del premio La Penna Viola.

Crea il tuo podcast da zero: il corso Domestika a meno di 10€Pronto ad entrare nel mondo del podcasting come un vero professionista? Con il corso di David Mulé (in offerta) imparerai tutto il necessario. Pronto ad entrare nel mondo del podcasting come un vero ... punto-informatico.it

Crea il tuo personaggio Kawaii in 3D: il corsoVuoi imparare a creare un personaggio Kawaii in 3D utilizzando Blender? Ecco un utile corso adatto anche ai principianti. Cosa hanno in comune anime, manga e modellazione 3D? La risposta è: un corso ... punto-informatico.it