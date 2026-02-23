William e Kate raggianti ai Bafta | la prima uscita pubblica dopo lo scandalo dell' ex principe Andrea
William e Kate sono apparsi sorridenti ai Bafta, evento che hanno deciso di frequentare dopo la polemica sull’ex principe Andrea. La coppia ha scelto abiti eleganti e ha dimostrato sicurezza, attirando l’attenzione dei presenti. La loro presenza ha suscitato discussioni tra gli ospiti, che si sono chiesti se questa uscita segnasse un cambio di strategia pubblica. La serata si è svolta senza intoppi, lasciando spazio alle discussioni sulla futura immagine della famiglia reale.
La principessa Kate è tornata a partecipare alla serata più prestigiosa in scena alla Royal Festival Hall di Londra dopo un'assenza di tre anni dovuta alle cure contro il cancro. Per l'occasione ha scelto di indossare un abito di Gucci già sfoggiato all'evento '100 Women in Finance' nel 2019, un modello con corpetto plissettato come la gonna lunga di un colore rosa declinato in diverse tonalità.
Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell'ex principe AndreaIl principe William e Kate Middleton partecipano ai BAFTA per dimostrare il loro impegno nel mondo dello spettacolo e distogliere l’attenzione dallo scandalo dell’ex principe Andrea.
Antonio Caprarica: «Dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea, Re Carlo dovrebbe abdicare. Solo Kate Middleton e William possono salvare la Corona»Antonio Caprarica sostiene che il recente arresto dell’ex Principe Andrea potrebbe spingere Re Carlo a rinunciare al trono.
