William e Kate raggianti ai Bafta | la prima uscita pubblica dopo lo scandalo dell' ex principe Andrea

William e Kate sono apparsi sorridenti ai Bafta, evento che hanno deciso di frequentare dopo la polemica sull’ex principe Andrea. La coppia ha scelto abiti eleganti e ha dimostrato sicurezza, attirando l’attenzione dei presenti. La loro presenza ha suscitato discussioni tra gli ospiti, che si sono chiesti se questa uscita segnasse un cambio di strategia pubblica. La serata si è svolta senza intoppi, lasciando spazio alle discussioni sulla futura immagine della famiglia reale.