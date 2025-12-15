Russo Magis | Piano industriale prevede crescita fino a 1,2 mln clienti

Il piano industriale di Russo (Magis) punta a una significativa espansione della clientela, con l'obiettivo di raggiungere fino a 1,2 milioni di clienti. La strategia mira a consolidare la posizione dell'azienda sul mercato, attraverso iniziative volte a incrementare la base clienti e rafforzare la presenza nel settore.

Verona, 15 dic. (Adnkronos) - “Abbiamo presentato un piano che prevede una crescita fino a un milione e duecentomila clienti. Vogliamo offrire sempre migliori servizi di qualità nel nostro territorio, dove giochiamo in casa, nella città di Verone e di Vicenza, ma vogliamo crescere in tutta la dimensione del nord-est e anche avere l'orgoglio di raccontare una storia che è una storia nazionale”. Lo ha detto Alessandro Russo, consigliere delegato di Magis, ex Agsm Aim, oggi a Verona, alla presentazione ufficiale del nuovo brand. Agsm Aim cambia, infatti, nome e diventa Magis, una parola che in latino significa “di più”, ma anche “oltre”, “verso il meglio”, e parla di progresso, ambizione e trasformazione. Iltempo.it

