L' impresa italiana tra occupazione senza crescita welfare aziendale e smart working

Roma, 9 dicembre 2025 – L’occupazione cresce più dell’economia, il lavoro agile è diventato una componente strutturale dell’organizzazione aziendale, welfare e premi variabili si diffondono, ma il nodo delle competenze resta irrisolto. È il quadro che emerge dall’ Indagine Confindustria sul lavoro 2025 (anno di riferimento 2024), presentata nella sede di Confindustria: uno spaccato ravvicinato di come sta cambiando il lavoro dentro le imprese italiane. L’indagine, giunta alla 21ª edizione, ha coinvolto 3.359 imprese associate, per un totale di oltre 719mila lavoratori dipendenti, coprendo industria, costruzioni e servizi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

