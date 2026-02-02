IA welfare e nuove leadership Come cambia il volto delle HR

Le Risorse Umane cambiano volto. Oggi le aziende non si limitano più a gestire pratiche amministrative, ma puntano su intelligenza artificiale, welfare e nuove leadership per attrarre e trattenere i talenti. Le HR si trasformano, diventano centri strategici che guidano l’innovazione e il benessere dei dipendenti.

C’È STATO un tempo in cui le risorse umane erano soprattutto una funzione amministrativa. Quel tempo è finito. Nel 2026, tra intelligenza artificiale, nuove aspettative dei lavoratori e modelli organizzativi in trasformazione, l’HR diventa uno dei veri centri di regia delle imprese. A fotografare il cambio di passo è la Guida HR 2026 di Factorial, che individua le discontinuità più nette rispetto al passato e i trend destinati a ridisegnare il lavoro. Il primo spartiacque è l’IA. Non più sperimentazione o supporto marginale, ma infrastruttura stabile dei processi aziendali. Secondo il Global AI Report 2025 di Factorial, il 76,4% dei lavoratori italiani utilizza l’intelligenza artificiale ogni giorno e circa un’azienda su quattro la impiega attivamente nei processi HR, con un balzo di 16 punti percentuali rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

