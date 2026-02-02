Weekend di musica e divertimento alla discoteca P1 di Abano Terme. La discoteca di via Giusti si riempie di musica e gente pronta a ballare fino a tardi. Sono in arrivo due serate piene di energia, con dj e serate che promettono di divertirsi e far scatenare il pubblico della zona.

La discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme si prepara a un fine settimana all’insegna della musica e del divertimento, con un programma pensato per soddisfare gusti diversi e far ballare il pubblico fino a tarda notte. Si parte venerdì, con una serata dedicata alla grande tradizione del ballo: sul palco l’Orchestra Voice guidata da Daniela Nespolo, pronta a coinvolgere il pubblico con un repertorio elegante e travolgente. In parallelo, nella Sala Bollicine, spazio al ritmo e alla selezione musicale di dj Mauro Antonini, per chi preferisce sonorità più moderne e un’atmosfera club. Il weekend entra poi nel vivo sabato, quando il P1 ospiterà Alterego in Tour, evento che porterà in consolle e sul palco un cast di grande richiamo: Ale Pulga, Paolo Martini, Federica Babydoll e Adrian Morrison, protagonisti di una notte tutta da ballare tra energia, show e musica commerciale e dance.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su P1 AbanoTerme

Italo Disco Show 2026 - Discoteca P1 Abano Terme

Ultime notizie su P1 AbanoTerme

