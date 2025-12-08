ACO ha svelato l’entry list del FIA World Endurance Championship 2026, campionato che scatterà in primavera con la 1812km del Qatar. Un totale di 35 auto sono attese in pista, 17 nella classe regina che vedrà la presenza di Genesis Magma Racing al posto di Porsche Motorsport. Ferrari diventa automaticamente l’unica casa ad avere una vettura privata in griglia: la 499 P n. 83 di AF Corse che per ora vedrà sicuramente in azione Yifei Ye. Non sappiamo infatti ad oggi se ritroveremo anche Robert Kubica e Phil Hanson. Niente soprese invece per le due Rosse: la n. 51 di Alessandro Pier GuidiJames CaladoAlessandro Pier Guidi e la n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, l’entry list del Mondiale 2026 nel dettaglio