Mancano pochi annunci per completare l’entry list 2026 del FIA World Endurance Championship per quanto riguarda la categoria LMGT3. L’ultima notizia in merito riguarda Akkodis ASP che ha reso noto anche i propri ‘Silver Driver’ per le proprie Lexus RC F GT3. Clemens Schmid si prepara per tornare con la Lexus n. 87 insieme a R?zvan Umbr?rescu ed a José Maria Lopez, il tridente ha vinto nel 2025 la 6h San Paolo prima di conquistare la 8h Bahrain. Debutto invece per Hadrien David con la gemella n. 87 dopo il trionfo in LMP3 nella Michelin Le Mans Cup. Il francese, chiamato al posto di Finn Gehrsitz che correrà con Garage 59 McLaren, dividerà l’abitacolo full-time con Tom Van Rompuy ed Esteban Masson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, quasi completa la griglia 2026 LMGT3

Leggi anche: WEC, BMW completa anche la squadra in LMGT3. Niente Valentino Rossi

Leggi anche: WEC, Garage 59 entra con McLaren in LMGT3

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

WEC: il campionato si sposta a Spa-Francorchamps con una griglia di Hypercar da record - Al via oggi il terzo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship 2023, la TotalEnergies 6 Ore di Spa- motorionline.com

WEC: Genesis completa la formazione con l’arrivo di Paul-Loup Chatin e Mathieu Jaminet, Jamie Chadwick nominata riserva - Loup Chatin e Mathieu Jaminet, la squadra coreana ha completato la sua formazione in vista del debutto della GMR- msn.com

Oggi con la quasi trentenne completa di tutto ciò che serve e l aria condizionata fredda davvero - facebook.com facebook