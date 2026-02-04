Il rock energico degli Alter Bridge accende la ChorusLife Arena

Il concerto degli Alter Bridge a Bergamo ha portato un’onda di energia alla ChorusLife Arena. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, cantando e applaudendo i riff potenti della band. La band ha coinvolto gli spettatori sul palco, creando un’atmosfera di pura adrenalina. La serata è stata un successo per gli amanti del rock energico.

Bergamo. Riff esplosivi e martellanti, una dinamica sempre più incisiva e un forte coinvolgimento del pubblico, spesso chiamato ad interagire con la band sul palco. Questi gli (efficaci) ingredienti che hanno caratterizzato il concerto degli Alter Bridge martedì 3 febbraio alla ChorusLife Arena di Bergamo. Un’importante e partecipe cornice di pubblico ha accompagnato una delle più importanti rock band americane, che unisce l’hard rock con elementi metal e post-grunge, nell’unica data italiana (dopo la cancellazione del concerto a Roma) del “What Lies Within Tour”. Concerto aperto dai Sevendust, gruppo Alternative Metal di Atlanta (da sottolineare in particolare la solidità strumentale in “Praise”, con un forte coinvolgimento del pubblico) e dai Daughtry, gruppo Alternative Rock statunitense, fondato da Chris Daughtry, che si è fatto notare per l’importante potenza ed estensione vocale, in particolare nella toccante “The Day I Die”, negli efficaci assoli di “Pieces” oltre che nella conclusiva “Artificial”, capace di ricreare attimi di sospensione che esplodono nella potenza della chitarra di Josh Steely, del basso di Marty O’Brien, della tastiera di Elvio Fernandes (da notare anche in “Separate Ways”) e della batteria di Jeremy Schaffer.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Alter Bridge

Gli Alter Bridge sono in Italia e si esibiranno alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Questa sera il concerto degli Alter Bridge all’Atlantico di Roma è stato cancellato all’ultimo minuto.

Ultime notizie su Alter Bridge

