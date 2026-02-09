We will rock you porta alla ChorusLife Arena l’energia dei Queen

Sabato sera alla ChorusLife Arena di Bergamo andrà in scena il musical “We will rock you”. La produzione, diretta da Michaela Berlini, porta sul palco l’energia e le canzoni dei Queen. L’appuntamento è alle 21, pronti a vivere una serata di musica e spettacolo.

Sabato 21 febbraio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena il musical “We will rock you”, di Queen & Ben Elton, con r egia di Michaela Berlini. Dopo il successo delle passate stagioni, lo spettacolo torna in scena con un’energia rinnovata, pronto a far vivere al pubblico un’esperienza coinvolgente e più attuale che mai. Questa nuova attesissima tournée porterà l’energia e la magia dei Queen nei teatri delle principali città italiane a partire da dicembre 2025 fino alla primavera del 2026. Scritto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, We Will Rock You è ormai un cult del teatro musicale contemporaneo: una storia che racconta la conquista della libertà attraverso le canzoni immortali dei Queen, cantate in lingua originale e suonate rigorosamente dal vivo, che diventano colonna sonora e anima di un allestimento travolgente che unisce spettacolarità, sogno, potenza e ironia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

