volley rossopomodoro palermo sconfitta a santa teresa di riva

L’anno della Rossopomodoro Volo Palermo si chiude con una netta sconfitta a Santa Teresa di Riva. Nell’undicesima giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H) i biancoverdi non hanno retto la forza dei messinesi, quarti in classifica, e si sono arresi col punteggio di 3-0. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

