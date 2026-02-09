Nottolini e Pantera volano

Dopo quasi tre settimane, torna in campo la stagione di volley a Lucca. Nottolini e Pantera vincono entrambe, anche se con emozioni diverse. La partita si è giocata davanti a un pubblico che sperava in prestazioni convincenti, e le due squadre non hanno deluso. La Nottolini ha conquistato tre punti importanti, mentre la Pantera ha comunque portato a casa un risultato positivo. La ripresa del campionato ha portato un po’ di entusiasmo tra i tifosi lucchesi, pronti a seguire il proseguo della stagione.

Riprende dopo circa venti giorni la stagione del volley lucchese e lo fa con tre tutte a punti, anche se con livelli di soddisfazione differenti. In serie "C", infatti, conquista un punto, ma perde la vetta della classifica per la prima volta da inizio stagione, la ACopLat Porcari che cede 1-3 in casa del Montevarchi, quarta. La formazione aretina si è imposta al termine di cinque set tiratissimi che hanno visto continui capovolgimenti di risultato, con le porcaresi brave a recuperare dal primo set, perso per 2518, imponendosi nei successivi due, rispettivamente per 2125 e 1625. Nel finale, però, ha prevalso il Montevarchi con un 2521 e il 1512 finale del tie-break.

