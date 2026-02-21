LIVE Milano-Scandicci 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia l’ultima giornata di regular season

Milano e Scandicci aprono la partita con un pareggio a zero, facendo seguito a una stagione segnata da infortuni e cambi di formazione. Le squadre cercano di conquistare punti decisivi prima dei playoff, con Milano che punta a consolidare la propria posizione e Scandicci determinata a risalire la classifica. La partita si gioca a ritmo intenso, con battute e ricezioni che si susseguono senza sosta. La sfida continua con entusiasmo, mentre il primo set si avvicina alla conclusione.

PRIMO SET 20.30 Questo lo starting six di Milano: Bosio-Egonu, Sartori-Danesi, Piva-Pietrini e Fersino (libero) 20.29 Questo il sestetto di Scandicci: Franklin-Bosetti, Graziani-Mancini, Bechs-Ruddins e Castillo (libero) 20.28 Nel prepartita Rebecca Piva ha ricevuto il premio di MVP del mese di gennaio. 20.25 Vedremo quali saranno le decisioni dei due tecnici per quest'incontro con un possibile turnover in vista del ritorno di Champions di mercoledì. In particolar modo attenzione alle scelte di Gaspari, che ha annunciato qualche cambiamento anche a causa di qualche acciacco fisico.