Volley B1 femminile Montesport vittoria prestigiosa Avvio difficile ma subito la reazione

Nel campionato di volley B1 femminile, Montesport ottiene una vittoria importante contro Cremona, conclusa 3-2. Dopo un avvio difficile, la squadra ha saputo reagire prontamente, dimostrando carattere e determinazione. Le prestazioni delle atlete, con punteggi significativi di Testi e Scardigli, sono state decisive nel risultato finale, confermando il valore e la crescita del team in questa fase della stagione.

