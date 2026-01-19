Volley B1 femminile Montesport vittoria prestigiosa Avvio difficile ma subito la reazione
Nel campionato di volley B1 femminile, Montesport ottiene una vittoria importante contro Cremona, conclusa 3-2. Dopo un avvio difficile, la squadra ha saputo reagire prontamente, dimostrando carattere e determinazione. Le prestazioni delle atlete, con punteggi significativi di Testi e Scardigli, sono state decisive nel risultato finale, confermando il valore e la crescita del team in questa fase della stagione.
MONTESPORT 3 CREMONA 2 MONTESPORT: Galli 12, Testi 18, Brogi, Bertelli 13, Ceccarelli, Mazzinghi 2, Scardigli 18, Para 2, Giubbolini 16, Castellani (L1). N.E. Eifelli, Maionchi, Mauro. All. Contrario. "FANTINI FOLCERI" OSTIANO: D’este 5, Vidi 24, Tresoldi 11, Ghisolfi, Comotti 24, Tosi 10, Casarotti 2, Masciullo, Zampedri (L). N.E. Frosi, Bottarelli, Miglioli, Sbaraini. All. Magri. Arbitri: Zunico e Pardo di Massa. Parziali: 17-25; 21-25; 25-22; 25-14; 15-10. MONTESPERTOLI - La Montesport coglie una prestigiosa vittoria contro la corazzata Ostiano ma avvio difficile per le locali: le ragazze di coach Magri partono subito forte (5-9) e mantengono un buon margine di vantaggio (12-19). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Volley Serie B1 Femminile. La Montesport esulta a Forlì. Partenza in salita, poi il riscatto
Leggi anche: Volley B1 femminile, alle 20.30 al PalaLirone arriva Montesport. In B2, la Eco Termologic ospita Pavia. Vtb all’assalto del secondo posto. Cavalli: "Siamo in grande crescita»
Volley serie b1, b2 e c. Voglia di rivincita per la Timenet. La Ca.Ma in trasferta a Brozzi - Per la Serie B1 Femminile, alle 21, la Montesport sarà al PalAlessandro di Baccaiano per ospitare la Fantini- msn.com
Si chiude la regular season del campionato di serie A2 di volley femminile. Melendugno cade a Messina - facebook.com facebook
Volley, B femminile: cadono ancora Torbole e Promoball | Giornale di Brescia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.