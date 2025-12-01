Volley Serie B1 Femminile La Montesport esulta a Forlì Partenza in salita poi il riscatto
LIFE 365 FORLI’ 1 MONTESPORT 3 LIFE 365 FORLI’: Picchi, Casali, Perletti, Casotti Calcinari, Folli, Arcangeli, Salvestrini, D’Aurea, Turini, Montini, Picchi, Casali. All: Focchi. MONTESPORT: Brogi, Para, Giubbolini, Bertelli, Mazzinghi, Fatone, Scardigli, Maionchi, Galli, Testi, Mauro, Ceccarelli, Eifelli(L1), Castellani(L2). All. Ivan Contrario. Parziali: 25-16; 19-25; 17-25; 23-25. Arbitri: Monteleone e Peragini. FORLI’ – La Montesport rispetta il pronostico della vigilia e conquista l’intera posta in palio nella trasferta di Forlì, portandosi al settimo posto in classifica e sistemandosi quindi in una posizione tranquilla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
