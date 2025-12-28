Altino rimonta e vince a Imola | due punti d’oro per la Tenaglia

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley conquista una vittoria importante a Imola, rimontando nel corso della partita e portando a casa due punti fondamentali. Questa prestazione testimonia la determinazione della squadra e il valore del lavoro svolto durante la stagione, contribuendo alla classifica e al morale del team. Un risultato che sottolinea la crescita e la costanza nel percorso competitivo del club.

Pallavolo A2F GirB – Altino e Imola si spartiscono la posta: rimonta frentana al PalaRuggi - L'ultima gara del 2025 regala un verdetto al cardiopalma al PalaRuggi di Imola, dove la Tenaglia Abruzzo Altino Volley mette a segno una rimonta prodigiosa ai danni della Clai Imola Volley. ivolleymagazine.it

La Clai sbatte contro il muro di Altino. Non basta la carica di Malik e Hoogers - ALTINO: Fini, Monaco, Polesello 8, Murmann 6, Marchesini 9, Tesi, Passaro, Ndoye 16, Trampus, Farelli, Sassolini, Bagnoli 3, Guzin, Siakretava 15. ilrestodelcarlino.it

