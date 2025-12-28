Altino rimonta e vince a Imola | due punti d’oro per la Tenaglia
La Tenaglia Abruzzo Altino Volley conquista una vittoria importante a Imola, rimontando nel corso della partita e portando a casa due punti fondamentali. Questa prestazione testimonia la determinazione della squadra e il valore del lavoro svolto durante la stagione, contribuendo alla classifica e al morale del team. Un risultato che sottolinea la crescita e la costanza nel percorso competitivo del club.
L'ultima gara del 2025 regala due punti importanti alla Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che torna da Imola con una vittoria sofferta ma preziosa. Le abruzzesi partono male, perdendo i primi due set contro una Clai Imola determinata, ma trovano la forza per ribaltare l'incontro, imponendosi al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altino vince in rimonta ad Imola - La formazione di Ingratta, sotto di due set, ribalta la partita e si impone 2- corrieredellosport.it
Pallavolo A2F GirB – Altino e Imola si spartiscono la posta: rimonta frentana al PalaRuggi - L'ultima gara del 2025 regala un verdetto al cardiopalma al PalaRuggi di Imola, dove la Tenaglia Abruzzo Altino Volley mette a segno una rimonta prodigiosa ai danni della Clai Imola Volley. ivolleymagazine.it
La Clai sbatte contro il muro di Altino. Non basta la carica di Malik e Hoogers - ALTINO: Fini, Monaco, Polesello 8, Murmann 6, Marchesini 9, Tesi, Passaro, Ndoye 16, Trampus, Farelli, Sassolini, Bagnoli 3, Guzin, Siakretava 15. ilrestodelcarlino.it
