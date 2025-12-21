Il successo per 5-1 sull'Udinese non ha cambiato l'umore nell'ambiente viola: Vanoli sempre in bilico, silenzio stampa e tifosi in costante protesta. L'unica nota positiva oltre alla prima vittoria in campionato, l'arrivo di Paratici per il giro di vite: contratto di 4 anni e carta bianca sul mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Fiorentina, il ritiro si chiude ma il silenzio stampa prosegue: la società non parla nemmeno dopo la prima vittoria

Leggi anche: Fiorentina, contro il Lecce ennesimo ko. Contestazione e silenzio stampa, Pioli verso l'esonero

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Contro l'Udinese Vanoli si gioca tutto: per la prima vittoria serve una rivoluzione; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: decide il gol di Sigua, viola ai playoff; Crisi Fiorentina: società in silenzio stampa e squadra in ritiro.

La prima vittoria della Fiorentina porta in dote Paratici: ma restano silenzio stampe e contestazione - La Fiorentina trova la sua prima vittoria stagionale alla 16a giornata di campionato e lo ha fatto nel modo migliore: rifilando una goleada alla malcapitata Udinese, rimasta senza portiere dopo solo 9 ... fanpage.it