La prima vittoria della Fiorentina porta in dote Paratici | ma restano silenzio stampe e contestazione
Il successo per 5-1 sull'Udinese non ha cambiato l'umore nell'ambiente viola: Vanoli sempre in bilico, silenzio stampa e tifosi in costante protesta. L'unica nota positiva oltre alla prima vittoria in campionato, l'arrivo di Paratici per il giro di vite: contratto di 4 anni e carta bianca sul mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
