Accusati di imporre alla figlia il velo islamico | assolti

Il Tribunale di Gorizia ha assolto una coppia accusata di aver costretto la loro figlia a portare il velo islamico e abiti lunghi. La decisione arriva dopo che i giudici hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare l’accusa. La famiglia respingeva le accuse, e il processo si è concluso con l’assoluzione.

All’epoca dei fatti (2020) la ragazza era minorenne. Il pm aveva chiesto tre anni e sei mesi di carcere per il padre e tre anni per la madre. Secondo la tesi accusatoria c'erano state minacce e percosse Erano stati accusati di aver forzato la figlia a portare il velo islamico e gli abiti lunghi, ma il Tribunale di Gorizia li ha assolti “per non aver commesso il fatto”. È successo ai genitori di una ragazza di origine bengalese, accusati di maltrattamenti in famiglia aggravati. Come riportato dal Piccolo, secondo la tesi accusatoria i due avrebbero costretto la figlia, anche picchindola e minacciandola, a indossare velo e abiti lunghi e a non uscire di casa, nemmeno per le attività extrascolastiche.🔗 Leggi su Triesteprima.it

