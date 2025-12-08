il piano segreto del partito islamico

Una sottomissione gentile. È l'immagine che emerge ascoltando Ibrahim Youssef (foto), divulgatore, dottore in Scienze Politiche e Filosofia, attivista, secondo quanto si legge su Fb, dei Giovani Musulmani d'Italia e volontario dell'Islamic Relief Italia, mentre ragiona sul destino politico del Paese nel 2050. L'occasione è il podcast "Strong Beliver", un "progetto di potenziamento personale e crescita spirituale" fondato da Abed Elbakki Rtaib. Il confronto, disponibile su YouTube, è avvenuto subito dopo l'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York. Il tono, sin dall'inizio, ricorda certe pagine di Houellebecq: la sensazione di un cambiamento che non irrompe, ma filtra, si deposita, modifica gli equilibri senza essere annunciato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

