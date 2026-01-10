Gibellina capitale italiana dell' arte contemporanea 2026 | saccense dirige l' orchestra filarmonica che aprirà la cerimonia

Gibellina si prepara a diventare la capitale italiana dell’arte contemporanea nel 2026. L’apertura ufficiale sarà affidata all’orchestra filarmonica del Sud, diretta dal maestro Antonio Giovanni Bono, originario di Sciacca. Questa iniziativa segna un momento importante per la promozione culturale e artistica della città, sottolineando il ruolo centrale di Gibellina nel panorama dell’arte contemporanea in Italia.

Sarà l'orchestra filarmonica del Sud, diretta dal maestro Antonio Giovanni Bono che è originario di Sciacca, ad aprire Gibellina capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. L'orchestra eseguirà l'Inno nazionale e La forza del destino di Giuseppe Verdi.

