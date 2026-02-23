Vitulano striscione dei tifosi neroverdi per Andrea | Un’altra crepa nel cuore…

Un tifoso neroverde ha esposto uno striscione a Vitulano per ricordare Andrea, un giovane di 20 anni scomparso. La scritta “Un’altra crepa nel cuore… Ciao Andrea” è apparsa nel giorno dei suoi funerali, firmata G. Il gesto ha attirato l’attenzione dei passanti e degli amici, che si sono fermati a leggere. La comunità si stringe intorno alla perdita, mentre il messaggio rimane visibile in strada.

Vitulano, striscione dei tifosi neroverdi per Andrea: "Un'altra crepa nel cuore…"

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno striscione per ricordare Andrea. Nel giorno dell'ultimo saluto al giovane di 20 anni, a Vitulano è comparso un telo con la scritta "Un'altra crepa nel cuore. Ciao Andrea", firmato G.I. (Gruppo Instabile). Il messaggio è stato affisso in un punto visibile del paese dal gruppo che segue la squadra neroverde di Prima Categoria. Un'iniziativa spontanea, partita dai ragazzi della tifoseria organizzata, per manifestare vicinanza alla famiglia e ricordare un giovane del posto. Un gesto semplice per partecipare al dolore che ha colpito l'intera comunità. Andrea era un ragazzo legato allo sport e anche da quell'ambiente è arrivato un messaggio di cordoglio che si aggiunge ai tanti attestati di affetto registrati in queste ore.