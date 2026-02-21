Striscione dei tifosi della Juve per il piccolo Domenico | Il tuo cuore batte con noi

I tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione dedicato a Domenico, un bambino di due anni e mezzo scomparso di recente. La frase “Il tuo cuore batte con noi” è stata apposta allo stadio per dimostrare solidarietà e sostegno alla famiglia. Questo gesto ha coinvolto molte persone presenti, che hanno condiviso un momento di vicinanza in ricordo del piccolo. La tifoseria ha deciso di esprimere il proprio affetto con un segno visibile e immediato.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Domenico, il tuo cuore batte con noi”: con questo striscione, i tifosi della Juventus hanno voluto mostrare affetto e vicinanza alla famiglia del piccolo di due anni e mezzo scomparso. Il messaggio è stato esposto nel settore Sud dell’Allianz Stadium, con la squadra di Spalletti che affronta il Como nella 26esima giornata di campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Cuore bruciato, il piccolo Domenico non è compatibile con un nuovo trapiantoIl cuore bruciato di Domenico ha portato alla decisione di non effettuare un nuovo trapianto.

Il cuore del piccolo Domenico e il significato della vita davanti alla sua fragilitàIl cuore di Domenico, un bambino di pochi mesi, ha avuto un arresto improvviso, spingendo i medici a intervenire d’urgenza.

