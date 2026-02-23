Vittoria storica | farmacista ottiene 277 euro al mese dopo 10 anni
Una farmacista ha ottenuto un risarcimento di 277 euro al mese dopo dieci anni di battaglie legali contro l’Azienda sanitaria di Agrigento, a causa di pagamenti non effettuati. La sua vittoria arriva dopo un lungo contenzioso in cui ha dimostrato come l’azienda abbia ignorato le sue richieste di adeguamento salariale. La decisione giudiziaria è stata accolta con sorpresa, dato che la somma riconosciuta supera le aspettative iniziali. La vicenda ora si sposta verso la fase di eventuale esecuzione.
Una farmacista ha vinto una battaglia legale decennale contro l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, ottenendo il riconoscimento delle differenze retributive non corrisposte per anni. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della professionista a percepire la retribuzione minima di posizione prevista dal contratto della dirigenza sanitaria, chiudendo definitivamente la vicenda con una sentenza pubblicata il 7 febbraio 2026. La vicenda ha radici nel reparto farmaceutico dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove la farmacista ricopriva il ruolo di responsabile dell’Unità operativa semplice della farmacia ospedaliera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
