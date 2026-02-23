Vittoria storica | farmacista ottiene 277 euro al mese dopo 10 anni

Una farmacista ha ottenuto un risarcimento di 277 euro al mese dopo dieci anni di battaglie legali contro l’Azienda sanitaria di Agrigento, a causa di pagamenti non effettuati. La sua vittoria arriva dopo un lungo contenzioso in cui ha dimostrato come l’azienda abbia ignorato le sue richieste di adeguamento salariale. La decisione giudiziaria è stata accolta con sorpresa, dato che la somma riconosciuta supera le aspettative iniziali. La vicenda ora si sposta verso la fase di eventuale esecuzione.