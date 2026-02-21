Como 70 anni dopo | Stupisce la Juve allo Stadium vittoria storica!

Il Como sorprende la Juventus con una vittoria storica allo Stadium, dopo 70 anni. La squadra ospite ha preso il controllo del gioco fin dall’inizio, sfruttando una serie di errori dei bianconeri. Un gol decisivo nel secondo tempo ha fatto esplodere i tifosi ospiti, mentre i padroni di casa cercano di reagire. La partita rimane aperta, con entrambi i club pronti a lottare per i punti in palio.

Il Como Stupa la Juventus: Una Vittoria che Scrive Storia allo Stadium. Lo Stadium di Torino è stato teatro di un’inattesa svolta nel campionato di Serie A. Il Como, squadra guidata da coach Fabregas, è riuscito a sconfiggere la Juventus per 1-0, grazie alla rete di Vojvoda. L’incontro, disputato sabato 21 febbraio 2026, ha i lariani imporsi sui bianconeri in un match combattuto, segnando una storica vittoria dopo oltre settant’anni di attesa. Un’impresa che risuona con il peso della storia. L’ultima vittoria del Como a Torino risaliva alla stagione 1950-51, un trionfo firmato dalla doppietta di Ghiandi e dall’autorete di Manente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Juve Como LIVE: riscaldamento terminato allo StadiumLa partita tra Juventus e Como si svolge allo Stadium, dove il riscaldamento dei giocatori si è appena concluso.

Juve Como 0-1 LIVE: fine primo tempo, fischi allo StadiumLa partita tra Juve e Como si è conclusa con un gol deciso nel primo tempo, portando i tifosi a fischiare allo Stadium.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.