Serie A giornata storica | 10 partite e nessuna vittoria in casa accade per la quarta volta in 31 anni
Nella giornata storica della Serie A, nessuna squadra ha ottenuto una vittoria casalinga, un evento che si ripete per la quarta volta in 31 anni. Un'anomalia statistica rara, verificatasi per l'ultima volta nel 2014, che evidenzia un cambiamento nel rendimento delle squadre in casa. Questa situazione sottolinea un andamento insolito del campionato, segnando un momento particolare nel contesto della stagione.
Serie A, crolla il fattore campo: nessuna squadra in casa vince, un’anomalia che si è registrata appena quattro volte in 31 anni L’anomalia statistica si è ripetuta per la quarta volta nell’era dei tre punti, un evento che non si verificava dal 2014. L’ultimo turno di Serie A entrerà negli archivi non tanto per il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
