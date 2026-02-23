La sentenza ha riconosciuto alla Sestese il diritto di ricevere il premio di solidarietà per aver cresciuto il portiere Andrea Fulignati, ora in serie A. La causa nasce dal fatto che il club toscano ha formato e lanciato il giocatore, che ora milita in un grande campionato. La decisione conferma che anche le società più piccole possono ottenere riconoscimenti economici per lo sviluppo dei talenti. La vicenda si è conclusa con questa vittoria legale per la squadra.

FIRENZE La “piccola“ Sestese vince in tribunale contro un club di serie A: le sarà riconosciuto il premio di solidarietà pieno per un calciatore allevato nel suo vivaio, il portiere Andrea Fulignati. E’ il verdetto emesso dal tribunale federale della Figc, sezione vertenze economiche: alla Sestese andrà una percentuale dell’importo del trasferimento dell’atleta dal Catanzaro alla Cremonese (stagione 20242025). Premessa: il meccanismo del premio di solidarietà dovrebbe essere un automatismo che accompagnando la carriera del calciatore remunera anche chi lo ha formato da ragazzino: linfa vitale per chi “alleva“ talenti che approdano nel mondo del professionismo ma che sovente non viene riconosciuto dalle grandi sebbene, per le cifre del professionismo, siano spiccioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Milano, arrestato l’ultrà dell’Inter che ha lanciato un petardo contro il portiere della Cremonese. Ha 19 anni – Il videoLa Digos di Milano ha fermato un ultrà dell’Inter di 19 anni.

Vive a Cesena il tifoso dell'Inter che ha scagliato il petardo contro il portiere della Cremonese. Ha perso tre ditaUn tifoso dell’Inter di Cesena ha perso tre dita dopo aver scagliato un petardo contro il portiere della Cremonese, Audero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vittoria fuori dal campo. Sestese batte Cremonese: Ha allevato il portiere; Gareth Taylor sulla vittoria in FA Cup sull'Everton, sull'infortunio di Mia Enderby, sul pareggio dei quarti di finale e altro; Club Italia, bellissima vittoria da due punti a Imola; C'è un'altra Italia che sta facendo la storia.

Fuori dal coro. . Vittoria, a causa delle continue minacce e delle aggressioni da parte di Mohammed, il tunisino che da 18 mesi la tormenta a #Firenze, non conduce più una vita normale. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook

Fortitudo col fiatone, ma con il Ruvo arriva la seconda vittoria fuori x.com