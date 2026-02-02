Vive a Cesena il tifoso dell' Inter che ha scagliato il petardo contro il portiere della Cremonese Ha perso tre dita

Un tifoso dell’Inter di Cesena ha perso tre dita dopo aver scagliato un petardo contro il portiere della Cremonese, Audero. L’episodio ha scosso il calcio italiano, soprattutto tra chi assisteva alla partita. La polizia ha già individuato il responsabile, che ora rischia pesanti conseguenze legali. La scena ha attirato l’attenzione di tutti e ha riacceso il dibattito sulla violenza negli stadi.

E' stato appurato che fa parte dell'Inter Club San Marino che con un comunicato social ha preso le distanze dal proprio iscritto Calcio sotto choc per l'episodio di tifo violento avvenuto durante Cremonese-Inter, quando un tifoso nerazzurro ha scagliato un petardo verso il portiere della squadra di casa, Audero. Secondo il Corriere della Sera si tratta di un uomo originario di Molfetta (Bari) ma che vive a Cesena. Non fa parte dei gruppi organizzati della Curva nerazzurra, è stato infatti appurato che fa parte dell'Inter Club San Marino che con un comunicato social ha preso le distanze dal proprio iscritto.

