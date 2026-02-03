La Digos di Milano ha fermato un ultrà dell’Inter di 19 anni. Domenica scorsa, durante la partita a Cremona, il giovane avrebbe lanciato un petardo contro il portiere Emil Audero della Cremonese, facendolo finire a terra stordito. Ora è in custodia, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La Digos di Milano ha arrestato un ultrà dell’Inter che domenica scorsa a Cremona avrebbe lanciato il petardo che ha stordito il portiere dei grigio-rossi, Emil Audero. Si tratta di un 19enne, vicino al gruppo del tifo organizzato dei Viking guidato da Nino Ceccarelli, il capo del direttivo della curva Nord di San Siro. La notizia è stata data dal Fatto Quotidiano ed è stata confermata da fonti legali. Il giovane è stato individuato grazie anche all’analisi trasversale delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, con quelle effettuate dalla Polizia Scientifica. Il 19enne non è il secondo tifoso che, per lanciare un altro petardo, si è ferito alla mano.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Inter Milan

Un tifoso dell’Inter di Cesena ha perso tre dita dopo aver scagliato un petardo contro il portiere della Cremonese, Audero.

La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, tifoso degli ultras dell’Inter, coinvolto nell’incidente di domenica a Cremona.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Inter Milan

Argomenti discussi: Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Petardo su Audero l'ultras sarà arrestato Cosa rischia l'Inter; Inter, petardo in campo, arrestato ultrà, ecco chi era. Sarebbe giusto 0-3 a tavolino? Web in tilt; L'ultrà della Roma che faceva il recupero crediti: arrestato mentre girava con una pistola all'Eur.

Milano, arrestato l’ultrà dell’Inter che ha lanciato un petardo contro il portiere della Cremonese. Ha 19 anni – Il videoIl giovane è stato individuato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Non è il secondo tifoso che, per lanciare un altro petardo, si è ferito alla mano La Digos di Milano ha arrestato ... open.online

Petardo contro Emil Audero, arrestato ultras: Non è il tifoso iscritto all’Inter Club San MarinoÈ stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante C ... chiamamicitta.it

Milano, arrestato 24enne peruviano: sequestrati quasi 500 grammi di droga e materiale per lo spaccio L’intervento della Polizia di Stato in zona Quintosole ha permesso di scoprire che il giovane utilizzava un appartamento preso in affitto e modalità simili - facebook.com facebook

Accoltella un uomo al collo in via Milano: arrestato 55enne x.com