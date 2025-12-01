Roma Napoli | vittoria cruciale per il primato dei partenopei il big match dell’Olimpico decide la vetta

Inter News 24 Roma Napoli, giallorossi e azzurri si affrontano in una sfida che regala la vetta ai partenopei dopo una sfida all’ultimo respiro! Decide Neres. La domenica di Serie A si conclude con una delle sfide più attese dell’anno: Roma e Napoli si affrontano all’Olimpico in un big match che potrebbe segnare il destino della lotta scudetto. La Roma, seconda con 27 punti, arriva alla partita con una striscia di 4 vittorie consecutive, inclusi successi in campionato e Coppa Italia, dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro. Dall’altra parte, il Napoli di Antonio Conte è pronto a confermare il suo ottimo momento, con due vittorie recenti contro Atalanta e Qarabag, e ha bisogno di un altro successo per agganciare il Milan in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

