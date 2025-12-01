Roma Napoli | vittoria cruciale per il primato dei partenopei il big match dell’Olimpico decide la vetta
Inter News 24 Roma Napoli, giallorossi e azzurri si affrontano in una sfida che regala la vetta ai partenopei dopo una sfida all’ultimo respiro! Decide Neres. La domenica di Serie A si conclude con una delle sfide più attese dell’anno: Roma e Napoli si affrontano all’Olimpico in un big match che potrebbe segnare il destino della lotta scudetto. La Roma, seconda con 27 punti, arriva alla partita con una striscia di 4 vittorie consecutive, inclusi successi in campionato e Coppa Italia, dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro. Dall’altra parte, il Napoli di Antonio Conte è pronto a confermare il suo ottimo momento, con due vittorie recenti contro Atalanta e Qarabag, e ha bisogno di un altro successo per agganciare il Milan in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
C'È QUALCUNO ALL'OLIMPICO? Finisce Roma-Napoli, decide NERES! Potete proseguire ad inneggiare al Vesuvio - facebook.com Vai su Facebook
? | The wait is over. Here we go! Roma v Napoli starts NOW Forza Roma #ASRoma #RomaNapoli Vai su X
Roma-Napoli 0-1, gol e highlights: decide Neres, Conte primo col Milan - È il Napoli a prendersi il big match dell'Olimpico: la squadra di Conte vince 1- Secondo sport.sky.it
Roma-Napoli, Conte dopo 11 anni torna a vincere all'Olimpico contro i giallorossi - Il Napoli centra la vittoria numero 50 contro la Roma in 157 gare disputate in serie A. Lo riporta msn.com
Roma vs Napoli: La Sfida Imperdibile all'Olimpico nella 13ª Giornata di Serie A - Un incontro emozionante tra Roma e Napoli si preannuncia ricco di adrenalina nella 13esima giornata di campionato. Scrive notizie.it