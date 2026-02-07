Fortitudo una vittoria da primato Classifica ribaltata | Aquila in vetta

La Fortitudo conquista una vittoria importante e si prende la testa della classifica. La squadra bolognese ha battuto la Reale Mutua con un punteggio di 68-73, grazie a una prestazione solida di Allen, autore di 28 punti, e di Teague con 16. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con la Fortitudo che ha saputo mantenere il vantaggio e mettere in crisi gli avversari. Ora, i biancoblù sono in cima alla graduatoria, pronti a continuare questa serie positiva.

68 FORTITUDO BOLOGNA 73 REALE MUTUA: Schina 11, Teague 16, Severini 3, Allen 28, Tortù 4, Massone 2, Bruttini 2, Cusin 2, Stazzonelli, Eruke ne. All. Moretti. FLATS SERVICE FORTITUDO: Fantinelli 6, Perkovic 22, Sarto 9, Anumba 2, Sorokas 6, Della Rosa 11, Imbrò, De Vico 10, S. Moretti 2, Guaiana 5. All. Caja. Arbitri: L. Attard, Coraggio, Giunta. Note: parziali 13-14, 27-41, 53-58. Tiri da due: Torino 1527; Fortitudo 1533. Tiri da tre: 727; 1020. Tiri liberi: 1718; 1315. Rimbalzi: 29; 30. La Fortitudo sfata il tabù trasferta e almeno per una sera si prende la testa della classifica. Con il quarto successo nelle ultime cinque sfide giocate, e la quarta vittoria esterna della sua stagione, la formazione di Attilio Caja sale in cima alla graduatoria, rivoluzionata dalla rinuncia a proseguire il campionato di ieri di Bergamo.

