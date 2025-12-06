Una rappresentanza di studenti del liceo scientifico "Galilei" si è esibita al teatro "Don Bosco" di Macerata in uno spettacolo costruito ad hoc dal regista Giuseppe Riccardo Festa, autore del dramma "Processo a porte chiuse", dedicato al grave, e sempre attuale, problema della violenza di genere. La professoressa Serenella Pagnanini ha ideato le coreografie, atte a rendere meno angosciante la rappresentazione senza attenuarne la tensione emotiva, plasmando e guidando i movimenti di danza delle ballerine Carlotta Serafino, Bianca Sulzer e Alice Turchetti. Unico giovanissimo atleta Alex Medei, che pure ha mostrato spiccate qualità di danzatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere, in scena lo spettacolo dei ragazzi del Galilei