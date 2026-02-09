Palazzo Maffei | visita alla casa-museo

I visitatori entrano nel Palazzo Maffei, un edificio che si affaccia sulla piazza di Verona. Dentro, tra pareti ricche di storia e opere d’arte, si può scoprire un angolo affascinante della città. La casa-museo apre le sue porte a chi vuole immergersi nel passato e ammirare collezioni uniche. La visita è l’occasione per conoscere meglio la vita e l’arte che hanno attraversato i secoli.

Intorno alla piazza, dentro i palazzi, tra storia della città e collezioni d’arte: visita alla Casa Museo Palazzo Maffei. Sul lato nord di Piazza delle Erbe s’affaccia il più scenografico degli edifici seicenteschi di Verona: Palazzo Maffei. Là, dove in epoca romana sorgeva il Capitolium e in età.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Palazzo Maffei Visita alla Casa Museo Alberto Moravia La Casa Museo Alberto Moravia riapre per visite guidate domenica 10 gennaio, organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina. Passeggiata a Rebibbia e visita alla nuova Casa Museo di Pier Paolo Pasolini Scopri la passeggiata a Rebibbia e la visita alla nuova Casa Museo di Pier Paolo Pasolini. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Palazzo Maffei Argomenti discussi: Palazzo Maffei, fra i nuovi ingressi nel museo arriva il capolavoro di Casorati Sogno del melograno; Tutto il nuovo cinema italiano lo trovi qui; Verona romantica, scopri le passeggiate e i luoghi più belli. Visita alla mostra e ai luoghi di Clara MaffeiVisita alla mostra al Museo Arte Tempo di Clusone dedicata alla contessa Clara Carrara Spinelli Maffei, Un’amica a tutta prova, come disse di lei l’amico Giuseppe Verdi, spesso ospite della casa di ... ecodibergamo.it Vivere il Museo Visite guidate a partenza fissa Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 | ore 11.30 e 15.30 Un percorso guidato alla scoperta dei capolavori e degli spazi di Palazzo Maffei. Attività a pagamento, acquistabile in biglietteria, con un minimo di 5 pa facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.