Infortunio sul lavoro all’area feste risarcimento da mezzo milione all’operaio in coma da 5 anni

Un grave infortunio sul lavoro avvenuto all’area feste di Pedrengo, che ha lasciato un operaio in coma per cinque anni, torna alla ribalta giudiziaria. Dopo un lungo iter, la vicenda di Mohamed Ouhida si avvia verso una possibile definizione con un risarcimento di mezzo milione di euro.

Pedrengo. Cinque anni dopo quel pomeriggio d’estate, la vicenda di Mohamed Ouhida torna al centro dell’attenzione giudiziaria. La sezione Lavoro della Corte d’Appello di Brescia ha infatti respinto gli appelli presentati dagli imputati, confermando integralmente la sentenza di primo grado e il maxi risarcimento riconosciuto all’operaio tunisino, rimasto gravemente ferito in un cantiere di Pedrengo il 22 luglio 2020. Ouhida, oggi 59enne, vive da allora in una condizione di “sostanziale coma vigile” ed è ricoverato presso l’istituto Don Orione di Bergamo. Incapace di intendere e di volere, è affidato alle cure del fratello, nominato amministratore di sostegno, che lo segue a distanza. Bergamonews.it

