Parlano l' agente pestato e il suo soccorritore | Ho avuto paura Quando l' ho visto accerchiato l' ho protetto con lo scudo

Questa mattina, i due agenti della polizia aggrediti durante la manifestazione di sabato a Torino hanno raccontato cosa è successo. Il primo ha detto di aver avuto molta paura, mentre l’altro ha spiegato di aver protetto il collega con lo scudo quando lo hanno visto circondato dai manifestanti. Per la prima volta, i poliziotti vittime dell’aggressione condividono la loro versione dei fatti.

I due poliziotti vittime della ferocia dei manifestanti di Torino parlano per la prima volta di quanto accaduto sabato. Ancora scossi e con giorni e giorni di prognosi che li attendono, hanno deciso comunque di spiegare la triste dinamica che li ha visti protagonisti: “Sono ancora un po’ confusi i ricordi di quei momenti. Eravamo impegnati negli scontri già da un po’ e in quel particolare momento ci siamo trovati accerchiati. Era una situazione particolarmente intensa in cui sono saltati gli schemi. Quando ho visto il collega accerchiato e aggredito mi sono subito diretto verso di lui e l’ho protetto con lo scudo, come avrebbe fatto qualsiasi altro collega se lo avesse visto prima di me”, esordisce così Lorenzo Virgulti, che ha soccorso il poliziotto massacrato di botte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Parlano l'agente pestato e il suo soccorritore: Ho avuto paura. Quando l'ho visto accerchiato l'ho protetto con lo scudoLorenzo Virgulti e Alessandro Callista, ancora scossi e con giorni e giorni di prognosi che li attendono, hanno deciso comunque di spiegare la triste dinamica che li ha visti protagonisti ... msn.com

Alessandro Calista poliziotto pestato al corteo per Askatasuna a Torino, Ho sentito un dolore terribileIl racconto di Alessandro Calista, il poliziotto picchiato da alcuni antagonisti al corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino ... virgilio.it

