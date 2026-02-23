Omicidi Villa Pamphili | Anastasia e la figlia Andromeda strangolate La piccola non mangiava da giorni

Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda sono state trovate morte a Villa Pamphili, uccise con una stretta alle gole. La causa è il tragico strangolamento, e la piccola non aveva mangiato da diversi giorni. La scena del delitto rivela segni di violenza, mentre gli investigatori cercano di capire cosa abbia portato a questa drammatica fine. La polizia continua a raccogliere indizi nel tentativo di chiarire i motivi del duplice omicidio.

È quanto emerso dalle testimonianze dei medici legali del policlinico Gemelli che hanno effettuato il sopralluogo e le autopsie sui corpi Sono state entrambe strangolate Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma, e la piccola non mangiava da giorni. È quanto emerso dalle testimonianze dei medici legali del policlinico Gemelli che hanno effettuato il sopralluogo e le autopsie sui corpi, sentiti lunedì 23 febbraio nel processo davanti alla prima Corte di Assise che vede imputato Francis Kaufmann (alias Rexal Ford) presente in aula, accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda sono state trovate strangolate, un fatto che ha scosso il quartiere di Villa Pamphili a Roma.

Kauffman affronta un'udienza per l'omicidio di Andromeda, causato dalla sua presunta negligenza.

Duplice omicidio a Villa Pamphili: madre e figlia strangolate. In aula le testimonianze dei medici legali nel processo contro Francis Kaufmann

Nuove rivelazioni nel caso di Villa Pamphili. L'americano Francis Kaufmann potrebbe aver stordito con alcol la giovane compagna prima di toglierle la vita

