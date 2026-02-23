Uccise a villa Pamphili il medico legale | Bimba non mangiava da giorni volto di Anastasia irriconoscibile
Il medico legale ha spiegato che l’autopsia ha accertato come la morte di Anastasia Trofimova sia stata causata dalla grave denutrizione, poiché la bambina non mangiava da giorni. La scena del delitto a Villa Pamphili ha mostrato segni evidenti di abbandono e mancanza di cure. La famiglia dell’imputato, invece, ha contestato le accuse, sostenendo che ci siano state altre cause. La prossima fase del processo si concentrerà sulle testimonianze di alcuni vicini.
Si è tenuta oggi la nuova udienza del processo che vede imputato Francis Kaufmann con l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Madre e bimba uccise a Villa Pamphili, la difesa di Kaufmann: "Perizia psichiatrica"La difesa di Francis Ford Kaufmann chiede una perizia psichiatrica per valutare lo stato mentale dell’uomo, accusato di aver ucciso la moglie e la figlia l’estate scorsa a Villa Pamphili.
Villa Pamphili, l’avvocato di Kaufman: “È in isolamento da 8 mesi, avrebbero spappolato il cervello a chiunque”Questa mattina, a Roma, si è aperta una nuova fase nel caso dell’avvocato di Kaufman.
Omicidio Villa Pamphili: «La piccola Andromeda a digiuno da giorni, soffocata con tanta forza da causarle un edema cerebrale»La relazione dei medici legali sull'autopsia della bimba e di sua madre Anastasia, uccise a Villa Pamphili da Francis Kaufmann ... roma.corriere.it
Mamma e figlia uccise a Villa Pamphili, l'avvocato di Kaufmann: Chiediamo perizia psichiatricaVilla Pamphili, l'avvocato di Kaufman: È in isolamento da 8 mesi, avrebbero spappolato il cervello a chiunque Il 23 febbraio la corte d'Assise di Roma dovrà sciogliere la riserva e dichiarare ... youmedia.fanpage.it
