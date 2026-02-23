Uccise a villa Pamphili il medico legale | Bimba non mangiava da giorni volto di Anastasia irriconoscibile

Il medico legale ha spiegato che l’autopsia ha accertato come la morte di Anastasia Trofimova sia stata causata dalla grave denutrizione, poiché la bambina non mangiava da giorni. La scena del delitto a Villa Pamphili ha mostrato segni evidenti di abbandono e mancanza di cure. La famiglia dell’imputato, invece, ha contestato le accuse, sostenendo che ci siano state altre cause. La prossima fase del processo si concentrerà sulle testimonianze di alcuni vicini.