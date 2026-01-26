Maxi piano di restyling Scalo treni silos e piazze Il costo sarà di 14 milioni

È in programma un intervento di restyling che coinvolgerà lo scalo treni, i silos e le piazze di Melegnano. L’opera, dal valore di 14 milioni di euro, prevede la realizzazione di un terminal degli autobus, un silos per 200 auto e una passerella pedonale che collega alla stazione ferroviaria. Questi interventi mirano a migliorare la fruibilità e l’efficienza delle infrastrutture cittadine, favorendo una mobilità più funzionale e integrata.

di Alessandra Zanardi MELEGNANO Un terminal degli autobus; un silos capace di contenere fino a 200 auto; una passerella pedonale di collegamento alla stazione ferroviaria. Si alza il sipario sul maxi progetto di riqualificazione ipotizzato in viale Repubblica per allacciare quest'area al vicino scalo dei treni di piazza 25 Aprile. Il Comune di Melegnano ha approvato il piano di fattibilità; ora il programma verrà sottoposto a Regione Lombardia, Agenzia del Tpl e Rfi per la ricerca dei finanziamenti del caso. L'intera operazione ha un costo di 14 milioni di euro, ma l'intervento potrebbe anche essere parzialmente ridimensionato, o realizzato per step, con una conseguente riduzione della spesa stimata.

