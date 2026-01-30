Liste d' attesa in Puglia parte il maxi piano regionale da 15 milioni | oltre 18mila prestazioni da recuperare a Foggia

Questa mattina la Regione Puglia ha dato il via a un maxi piano da 15 milioni di euro per ridurre le liste di attesa. A Foggia, oltre 18 mila prestazioni devono ancora essere recuperate. La Giunta ha approvato il piano su proposta dell’assessore alla Salute Donato Pentassuglia, puntando a sbloccare le prestazioni che si sono accumulate negli ultimi mesi. Ora si aspettano i risultati sul campo.

Recall dei pazienti, ambulatori aperti anche la sera e nei festivi e più controlli sulle prescrizioni. I piani sperimentali partiranno il 2 febbraio e dureranno fino al 30 giugno “I piani sono sperimentali e allo stesso tempo molto ambiziosi – dichiara il presidente della Regione Antonio Decaro -. Ringrazio tutte le aziende per il lavoro fatto consapevole che da questo momento siamo tutti impegnati a mantenere l’impegno preso con i cittadini. Chiederemo uno sforzo agli operatori sanitari ma l’obiettivo è importante e ha a che fare tanto con la tutela della salute quanto con la fiducia dei cittadini”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

