Fiamme da un macchinario nel capannone | vigili del fuoco in via Paoli a Como

Intervento di soccorso tecnico questa mattina, mercoledì 24 dicembre 2025, in via Paoli a Como, dove dalle 9.20 è scattata una segnalazione per un incendio all’interno di un capannone.Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero scaturite da un macchinario. L’incendio è stato affrontato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

