Energia e sociale | a Roma 10 comunità energetiche si raccontano in Campidoglio

Le comunità energetiche di Roma si sono riunite in Campidoglio per discutere dei loro progetti, dopo aver avviato dieci iniziative nel quartiere Trastevere. La causa è il desiderio di ridurre le bollette e promuovere fonti rinnovabili, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. Durante l’incontro, alcuni rappresentanti hanno illustrato come installano pannelli solari e condividono l’energia tra vicini. La riunione ha anche mostrato come queste realtà possano favorire una maggiore partecipazione nelle scelte energetiche della città. La partecipazione di cittadini è cresciuta negli ultimi mesi.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) della Capitale si sono date appuntamento in Campidoglio per fare il punto sui loro progetti e condividere buone prassi orientate non solo al contrasto del cambiamento climatico, ma alla promozione di un nuovo modello di "democrazia energetica". Da La Pianticella a Esquilino-Monti, passando per Corviale, Quarticciolo e Casal Brunori, le CER romane si confermano tasselli fondamentali non solo per accelerare la transizione energetica ma anche per rafforzare lo sviluppo sociale di comunità. "Quanto vale l'impatto di una CER?". Per rispondere a questa domanda, il team di ricerca di NeXt Economia ha presentato un Report d'Impatto previsionale basato sul caso pilota della CERS Esquilino-Monti (promossa dal Polo Civico Esquilino Poléis).