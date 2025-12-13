Cascina Calcinaia e Calci insieme per una Comunità Energetica Rinnovabile

Le amministrazioni di Cascina, Calcinaia e Calci, con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio, hanno avviato un progetto congiunto per creare una Comunità Energetica Rinnovabile, promuovendo la condivisione di energia pulita e sostenibile tra i territori.

Le amministrazioni comunali di Cascina, Calcinaia e Calci, con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio, hanno avviato il percorso di costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), finalizzata alla condivisione della produzione e del consumo di energia pulita. Pisatoday.it Pene fra i due e i tre anni di reclusione. Furgoni rubati anche a Pisa, Pontedera, Cascina, Empoli e Calcinaia di Stefano Taglione - facebook.com facebook © Pisatoday.it - Cascina, Calcinaia e Calci insieme per una Comunità Energetica Rinnovabile