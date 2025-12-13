Cascina Calcinaia e Calci insieme per una Comunità Energetica Rinnovabile

Le amministrazioni di Cascina, Calcinaia e Calci, con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio, hanno avviato un progetto congiunto per creare una Comunità Energetica Rinnovabile, promuovendo la condivisione di energia pulita e sostenibile tra i territori.

