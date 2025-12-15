Incidente a Viterbo pedone investito a viale Fiume | caccia all' auto pirata

Un incidente si è verificato a Viterbo, lungo viale Fiume tra La Quercia e Bagnaia, domenica 14 dicembre. Un pedone è stato investito da un'auto e ha riportato ferite, scatenando la caccia all'auto pirata coinvolta nell'incidente. L'episodio è avvenuto poco dopo le 18.

© Viterbotoday.it - Incidente a Viterbo, pedone investito a viale Fiume: caccia all'auto pirata Pedone investito lungo viale Fiume a Viterbo, tra La Quercia e Bagnaia. L'episodio è avvenuto poco dopo le 18 di domenica 14 dicembre quando l'uomo è stato urtato da un'auto ed è rimasto ferito. Il personale sanitario è giunto sul posto per prestare le prime cure: il malcapitato ha riportato. Viterbotoday.it Tragedia in via La Farina, pedone travolto da un tir Monza, pedone investito in viale Libertà: 61enne portato al San Gerardo - Le condizioni del pedone non sarebbero gravi, ma sono in corso gli accertamenti clinici. mbnews.it

Pedone investito sulla Sp3 a Cantello: ferito un 62enne - Fortunatamente, le condizioni del pedone si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

VITERBO - Traffico in panne nei pressi della discarica #incidente #teverina #traffico #viterbo - facebook.com facebook