Incidente a Viterbo pedone investito a viale Fiume | caccia all' auto pirata

Un incidente si è verificato a Viterbo, lungo viale Fiume tra La Quercia e Bagnaia, domenica 14 dicembre. Un pedone è stato investito da un'auto e ha riportato ferite, scatenando la caccia all'auto pirata coinvolta nell'incidente. L'episodio è avvenuto poco dopo le 18.

Pedone investito lungo viale Fiume a Viterbo, tra La Quercia e Bagnaia. L'episodio è avvenuto poco dopo le 18 di domenica 14 dicembre quando l'uomo è stato urtato da un'auto ed è rimasto ferito. Il personale sanitario è giunto sul posto per prestare le prime cure: il malcapitato ha riportato. Viterbotoday.it

