Viaggio misterioso | 39enne trovato morto in Trentino dopo scomparsa

Dario Marini, 39 anni residente a Padova, è stato trovato senza vita in Trentino, a pochi chilometri dal punto dove aveva parcheggiato l’auto prima di scomparire. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano segnalato la sua assenza alle autorità. Sul posto, gli agenti stanno indagando sulle circostanze del decesso, mentre il corpo è stato trasportato in obitorio per l’autopsia. La vicenda resta avvolta nel mistero.

Dario Marini, 39enne di Padova, è stato trovato morto in Trentino, vicino al luogo dove aveva lasciato la sua auto. La scomparsa risale a una settimana fa, e le ricerche si sono concluse tragicamente domenica mattina nella zona di Avio. Le indagini hanno ricostruito un viaggio misterioso, da Padova a Bologna fino al Trentino, che solleva più domande che risposte. Un viaggio senza meta: il percorso di Marini prima della tragedia. Marini ha lasciato Padova lo scorso 15 febbraio, dirigendosi prima verso Bologna e poi verso il Trentino. La sua Fiat 500 L bianca è stata rinvenuta ad Avio, ma il corpo è stato trovato nella zona di Sabbionara di Avio, a pochi chilometri dall’auto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scomparso nella notte, trovato morto in un canalone: tragedia in TrentinoNella notte, è stato ritrovato senza vita un lavoratore stagionale indiano in un canalone vicino a Castel Penede, nel Comune di Nago-Torbole, Trentino.

