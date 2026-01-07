Scomparso nella notte trovato morto in un canalone | tragedia in Trentino

Nella notte, è stato ritrovato senza vita un lavoratore stagionale indiano in un canalone vicino a Castel Penede, nel Comune di Nago-Torbole, Trentino. La scoperta ha suscitato attenzione e indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Il corpo senza vita di un lavoratore stagionale indiano è stato rinvenuto in un canalone nei pressi di Castel Penede, nel territorio comunale di Nago-Torbole, in provincia di Trento.

