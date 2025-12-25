Biatleta norvegese trovato morto in Trentino | indossava una maschera per l’ossigeno

Il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, 27 anni, è stato trovato morto nella mattinata di ieri, 23 dicembre, nella sua stanza d'albergo nella zona di Passo Lavazè, in Trentino. Quando è stato rinvenuto, l'atleta indossava una maschera per l'ossigeno da altitudine. Il comunicato della federazione norvegese A rendere noto il dettaglio è stata la federazione norvegese di biathlon. Sivert Guttorm Bakken, il biatleta è stato trovato morto con una maschera ipossica. Federazione: "Domande senza risposta" - Emergono nuovi dettagli in merito alla morte del biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, il cui cadavere è stato trovato martedì 23 dicembre nella camera dell'hotel in cui soggiornava a Passo Lavazè.

